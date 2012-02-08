Кандидатов наук разрешили призывать в армию

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменения в статью 17 Закона Украины “О военной обязанности и воинской службе” (о предоставлении кандидатам и докторам наук отсрочки от призыва на срочную военную службу).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 308 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предоставляется отсрочка от призыва на срочную военную службу лицам, имеющим научную степень кандидата (доктора) наук и работающим на должностях по специальности в соответствии с группой специальностей отрасли науки, по которой присуждена научная степень, – на весь период их работы по этой специальности. Данный закон распространяется только на тех молодых ученых, труд которых непосредственно связан со специальностью, а следовательно – способствует научному развитию государства. Если лица, имеющие научную степень, не используют свои научные достижения и не работают по специальности, они подлежат призыву на срочную военную службу на общих основаниях, указывается в документе.