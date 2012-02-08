МВД: Ex.ua готов «сдать» недобросовестных пользователей

Компания ex.ua готова предоставить милиции ай-пи-адреса недобросовестных пользователей сайта, чтобы поскорее получить назад изъятые в ходе следствия серверы.

Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью МВД Украины Владимир Полищук в эфире телеканала ТВi.

"Вчера у меня был и представитель компании ex.ua, известный адвокат фирмы, а также представитель Ассоциации айтитехнологий, мы сидели за столом, говорили, что соглашаются нам помочь, указать на каких серверах может содержаться эта информация - ай-пи-адреса - этих недобросовестных пользователей, чтобы мы скорее вернули серверы", - рассказал он.

Представитель милиции уточнил, что "мы договорились, что подготовим круглый стол, пригласим айтишников, провайдеров, а также возможно народных депутатов".

"Будем разговаривать, как нам сделать так, чтобы даже в случае возбуждения уголовного дела не было определенных трудностей, изъятий, чтобы это не отражалось на обычных пользователях", - заявил Полищук.

Как известно, 31 января милиция закрыла известный украинский файлообменник ex.ua.

Милиция закрыла сайт в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 176 Уголовного дела (нарушение авторских и смежных прав).

Во вторник вечером сайт МВД стал недоступен "из-за большого количества посетителей, а также возможных DОS-атак".

Нынче Полищук уточнил, что "сайт МВД функционирует, есть определенные проблемы с некоторыми нашими ресурсами".

Украинская правда