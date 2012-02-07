МИД открыл англоязычный веб-ресурс

Министерство иностранных дел Украины на своей официальной Интернет-странице создало отдельный англоязычный веб-ресурс Ukraine-Digest.com для улучшения осведомленности международного сообщества о потенциале страны.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, на новой Интернет-странице размещены посвященные Украине материалы специальных приложений к ведущим мировым изданиям International Herald Tribune и The Washington Post, которые были опубликованы, соответственно, 27 января и 1 февраля этого года.

На сайте предусмотрено освещение таких тематических блоков, как экономика, наука и космос, дипломатия, сельское хозяйство, а также туризм и общество. Публикации были подготовлены журналистами The Washington Post, International Herald Tribune и ведущими украинскими и американскими экспертами.

На сайте можно также просмотреть макеты дополнений в формате PDF.

Веб-сайт создан по инициативе Департамента информационной политики МИД Украины с использованием фотоматериалов информационного агентства УКРИНФОРМ и визуальных элементов стратегии позиционирования Украинского государства за рубежом – Бренд "Украина".