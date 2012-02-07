Вертолет МЧС снял со льда моряков, сошедших с тонущего на Азове судна

Вертолет МЧС, отправленный для проведения спасательной операции к терпящему бедствие в Азовском море сухогрузу «Alaka-1» принял экипаж судна на борт и направляется в аэропорт Симферополя.

Как сообщили УНИАН в береговой службе, соответствующую информация получена сегодня в 9-35.

«В 9-35 мы получили информацию о том, что вертолет МЧС принял экипаж сухогруза и направляется в Симферополь. Сам корабль зажат льдами, получил пробоину, поступление воды ниже ватерлинии», - сообщили в береговой службе, отметив, что данных о том, что кто-то из членов экипажа пострадал не поступало.

Как сообщал УНИАН, сегодня 7 февраля в 6 утра в МЧС поступила информация о том, что в акватории Азовского моря на расстоянии около 50 км к востоку от г. Бердянск Запорожской области терпит бедствие сухогруз „Авак-1” (флаг – Панама).

По данным пресс-службы МЧС Украины, сухогруз, следовавший по маршруту Керчь–Ростов-на-Дону (Российская Федерация), получил пробоину. Связь с судном отсутствует, экипаж (12 человек) сошел на лед.

К проведению спасательной операции привлечен геликоптер МЧС Ми-8, катер на воздушной подушке „Марс-700”, ледокол (из порта г. Мариуполь) и ледокол „Капитан Демидов” (Российская Федерация, порт Тамань).

Ситуация находится на контроле Главного территориального управления МЧС в Запорожской области.