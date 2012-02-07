Азаров: отношения Украины и США являются стратегическими

Премьер-министр Николай АЗАРОВ отмечает, что отношения Украины и США являются стратегическими.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он сказал во время встречи с заместителем государственного секретаря США Филиппом ГОРДОНОМ.

«Мы рассматриваем отношения с США как стратегические. Мы многое делаем, чтобы между нашими странами была атмосфера доверия. И поэтому я всегда откровенен и открыт», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом глава правительства отметил, что Украина многое сделала, чтобы реализовать потенциал стратегического партнерства, напомнил, что Украина передала США высокообогащенный уран; заморозила определенные поставки оборудования двойного назначения, несмотря на значительные экономические потери.

По его словам, сегодня правительство Украины концентрирует свои усилия для того, чтобы, с одной стороны, проводить реформы, а с другой – обеспечить экономический рост в стране.

Стороны подробно обсудили энергетическую политику Украины, которая базируется на сокращении зависимости от импортных энергоносителей и развитии собственной энергетической базы, в том числе с участием иностранных инвесторов. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Украина тщательным образом выполняет свои обязательства как транзитное государство, более того, готова помочь российским партнерам, которые признали свои осложнения с поставками определенных объемов газа в Европу.

В свою очередь, Ф.ГОРДОН подтвердил, что США поддерживают все усилия Украины для того, чтобы быть надежным и прозрачным транзитером энергоносителей в Европу.