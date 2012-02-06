В Украину возвращаются 30-градусные морозы

В Украине ожидается существенное похолодание 7-8 февраля. Об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николай КУЛЬБИДА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по словам Н.КУЛЬБИДЫ, «зима продолжается. Аналогичный характер погоды будет сохраняться и в дальнейшем. Будет и похолодание, и потепление. Так, 7-8 февраля мы ожидаем усиления морозов. Чувствительнее всего это будет в восточных областях: до 23-28º мороза ночью и 14-19º - днем. В других регионах 7 февраля ожидается понижение температуры до 8-13º мороза. 8 февраля - до 18-23º ночью и 10-15º днем. В западных и южных областях будет теплее».

При этом, по его словам, 9-14 февраля холодная погода сохранится, а 11-13 февраля в северных, западных и центральных областях можно ожидать повторения низких температур, которые были 1-3 февраля. По прогнозам, в этих регионах температура опустится до уровня ночью 27-30º , местами даже ниже, и 15-20º мороза днем. В южных и восточных регионах температура будет выше на 5-8º .

Гидрометцентр ожидает ослабления морозов 15-16 февраля. Так, ночью температура повысится до 10-18º мороза, днем – до 6-12º мороза.

По данным синоптиков, до 22-23 февраля существенного повышения температуры не будет. При этом интенсивных осадков также не прогнозируется.