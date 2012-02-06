Во дворе Генпрокуратуры погиб человек?

В понедельник утром на скандальном строительстве возле Генпрокуратуры сорвался человек.

Об этом сообщили "Украинской правде"очевидцы события.

Приблизительно в 8 часов утра во дворе прокуратуры по улице Резницкой с металлических лесов возле нового административного сооружения сорвался строитель.

Люди утверждают, что он проводил сварочные работы, когда металлическая опора сорвалась, а строитель "полетел вниз вместе с ней", однако повис в воздухе на страховке.

"При этом его буквально припечатало к стене этой металлической опорой", - рассказали очевидцы.

По словам собеседника, по состоянию на 9:37 строитель и дальше продолжает висеть на уровне пятого этажа.

Очевидцы рассказывают, что другие строители пытались докричаться до мужчины, однако он не реагирует.

В 8:15 к зданию подъехала "скорая", однако через 10 минут уехала. Очевидцы считают, что строитель погиб. Однако пока ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не удается, поскольку до него невозможно добраться.

В 8:45 на место инцидента приехала пожарная машина и МЧС.

Они пытаются снять человека. Однако у них это не получается, поскольку они протянули до к 5 этажу лишь одну лестницу, где может поместиться лишь один человек, который сам справиться не может.

Две машины во дворе поместиться также не могут.