Попов про снег, соль и сроки ликвидации

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ призвал все подразделения и службы города скоординировать свои действия для максимально быстрого и эффективного решения проблем, возникших из-за похолодания и снегопадов.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, об этом шла речь на экстренном заседании штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий.

По данным КГГА, 4 и 5 февраля в Киеве выпало 13 миллиметров осадков, толщина снежного покрова увеличилась на 12 сантиметров. Ранее снег убрали с основных магистралей города. Для этого было задействовано 313 единиц крупной снегоуборочной техники. Бригады Киевавтодора работали круглосуточно. Сейчас продолжаются работы по очистке дорог города и межквартальных проездов.

А.ПОПОВ призвал жилищно-коммунальные организации максимально тесно сотрудничать с Киевавтодором, чтобы быстрее очистить от снега остановки общественного транспорта, подходы к станциям метрополитена и тротуары.

«Чтобы справиться со стихией на должном уровне, все коммунальные службы должны работать как единый слаженный организм. Важно выполнять все функции и действия в единой технологической схеме. И тогда мы достигнем максимальных результатов. Уже в среду мы ожидаем повторное снижение температуры, а температурные показатели сегодня позволяют максимально эффективно использовать соль, чтобы разрыхлить снежную толщу. Мы имеем необходимое количество посыпочных материалов, поэтому я призываю коммунальные организации не экономить, а выполнять работы максимально тщательно. Кроме того, очень важно предупреждать киевлян о выполняемых работах, и особенно - о сроках ликвидации аварий. А если на ликвидацию аварии потребуется больше 10 часов, мы должны обеспечить жителей горячими напитками и обогревателями», - подчеркнул глава КГГА.

Также А.ПОПОВ поручил в кратчайшие сроки решить проблему сосулек. Для этого будут привлекать дополнительные бригады альпинистов, а потенциально опасные участки будут ограждать предупредительными лентами.

Особое внимание руководитель столичной госадминистрации уделил максимально быстрой и эффективной ликвидации аварий в системе водо- и теплоснабжения.

Кроме того, А.ПОПОВ обратился в столичное управление МВД с просьбой максимально эффективно сотрудничать с социальными службами и жилищно-эксплуатационными организациями с тем, чтобы приглашать людей без постоянного места жительства в городские приюты с целью избежать случаев обморожения и переохлаждения.