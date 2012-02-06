"Сырная война" входит в новый этап

На этой неделе Россия введет запрет на ввоз в Россию сырной продукции некоторых украинских производителей.



Об этом в воскресенье вечером заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.



"Официальные власти Украины после контактов с нами никаких предложений по нормализации ситуации не сделала, что заставляет нас, начиная со следующей недели, начать извлечение и запрет поставок ряда производителей на территорию РФ, для чего будут даны соответствующие указания таможенным органам", - цитирует ТСН. ua.



Он сообщил, что Роспотребнадзор продолжает изучать ситуацию, связанную с поставками в Россию отдельных видов молочной продукции из Украины.



"По последним данным, в ряде субъектов РФ выявлены отобранная из торговых сетей сырная продукция, не соответствующая техническому регламенту на молоко и молочную продукцию, утвержденному законом РФ № 88", - отметил Онищенко.



Так, в Орловской области, по его словам, такое несоответствие выявлено в образцах сыра "Российский", произведенного "Пирятинский сырзавод" (Полтавская область).



Согласно его данным, в Краснодарском крае в 20 образцах "установлено несоответствие требованиям по жирокислотному составу продукта" таких изделий, как:



- "Сыр Сметанковый" производства "Гадячсыр" (Полтавская область);



- Сыр «Король Артур" (ЧП "Рось", Ахтырский сыркомбинат, Сумская область);



- Сыр "Мраморный" (ЧП КФ "Прометей", филиал "Менский сыр", Черниговская область);



- Сыр "Пирятинский классический" ("Пирятинский сырзавод");



- Сыр Сметанковый ("Сирнич" Лозовский молочный завод, Харьковская область);



- Сыр твердый "Голландия" ("Дубномолоко", г. Дубно)



- Сыр мраморный "Славия" Баштанского сырзавода.



Он добавил, что этот список имеет продолжение.



"Как мы видим, ситуация не меняется к лучшему, география распространения сыров, не соответствующих требованиям законодательства, увеличивается", - заявил Онищенко.



Пока, отметил он, Роспотребнадзор принимает меры в соответствии со ст. 14.43, ч.1 КоАП - изымает такую ​​продукцию из продажи "как не соответствующую законодательству о защите прав потребителей".



"Учитывая непродуктивность контактов с министерством сельского хозяйства, мы перейдем в формат взаимодействия с конкретными заводами-производителями без участия официальных властей Украины, которые зарекомендовали себя как несостоятельные в решении, в общем, довольно рядовых вопросов", - отметил Онищенко.