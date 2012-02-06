Работодатели ищут сварщиков и начальников отделов

В январе 2012 года общее количество вакансий в базе Киевского городского центра занятости составляло почти 12 тысяч. Об этом УНИАН сообщили в Киевском городском центре занятости.

Первое место в рейтинге наиболее оплачиваемых рабочих профессий на киевском рынке труда, заняла профессия электросварщика. Таких вакансий с максимальной заработной платой в 6 тыс. грн. было зарегистрировано 122.

На втором месте среди - водитель с максимальной заработной платой до 5 тыс. грн., на третьем - электромонтер (до 4,7 тыс. грн.). Также требуются монтажники (с максимальной зарплатой до 4 тыс. грн.) и грузчики (с зарплатой до 3 тыс. грн.).

По количеству объявленных вакансий лидируют специальности слесаря (с зарплатой на уровне до 4,1 тыс. грн., 596 свободных рабочих мест), уборщики (568 вакансий с зарплатой до 3,8 тыс. грн.) и дворники - 470 свободных рабочих мест с зарплатой до 3 тыс. грн.

Среди служащих работодатели чаще всего ищут начальников отдела с зарплатой до 10 тыс. грн., специалистов (с зарплатой до 8 тыс. грн.) и менеджеров (с зарплатой до 7 тыс. грн.).

Рейтинг составлялся по показателям максимальной заработной платы, которую предлагали работодатели.