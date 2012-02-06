Аналитики: украинским банкам три года нельзя рисковать

В ближайшие три года украинские банки будут снижать темпы роста кредитования.

Об этом говорится в отчете аналитиков группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU), переданном агентству.

Как отмечается в отчете, в ближайшие три года банковский сектор Украины в целом будет умеренно относиться к кредитному риску, концентрироваться на работе с проблемными кредитами и наращивать депозитные портфели.

В отчете также сообщается, что в конце 2011 г. такой ключевой показатель концентрации кредитных рисков, как соотношение объема кредитов к объему депозитов составил 1,7. Это гораздо выше, чем в некоторых соседних странах, которые прошли кризис 2008-09 гг. намного «спокойнее» и чей суверенный кредитный рейтинг на несколько ступеней выше Украины (B2 от Moody's). Например, данный показатель в Польше (A2) равен 1,2, в Чехии (A1) - 0,8, в России (Baa1) - 0,9, в Турции (Ba2) - 1,0.

«Украинская банковская система нуждается в перебалансировке за счет умеренного темпа роста кредитного портфеля и опережающего увеличения портфеля депозитов, - отметил руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александр ВАЛЬЧИШЕН. "Наш прогноз по сектору сводится к тому, что коэффициент кредиты/депозиты необходимо довести до 1,2 уже в I квартале 2014 г. Это снизит риски всего сектора, повысит доверие вкладчиков и инвесторов к банкам Украины", - добавил он.