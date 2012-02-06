Трое граждан наладили поставки амфетамина в Черкасской области

В Черкасской области милиция задержала трех членов организованной преступной группы, которые в течение года сбывали амфетамин.

Как сообщает Управление по связям с общественностью МВД Украины, к сотрудникам УБОП УМВД Украины в Черкасской области поступила оперативная информация о том, что на территории области неизвестные наладили сбыт амфетамина.

Согласно полученной информации, трое мужчин более года продавали наркотик, который им поставляли из-за границы.

Работники УБОП начали наблюдение за злоумышленниками, совершили ряд оперативных закупок наркотика, которые в дальнейшем стали бесспорным подтверждением их преступной деятельности. В очередной раз, когда торговцы спешили на встречу и везли с собой новую партию наркотика для постоянного клиента, их задержали с поличным бойцы спецподразделения «Сокол».

Задержанные полностью сознались следователям в содеянном.

Во время проведения обыска по месту жительства членов ОПГ правоохранители обнаружили и изъяли более 200 доз амфетамина, которые были расфасованы и готовы к продаже, а также более 5 тыс. грн. и 2 легковых автомобиля, которые злоумышленники использовали для транспортировки наркотика.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение, перевозка или сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.