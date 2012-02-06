Жители Крыма не будут платить комиссионные за электричество

Комиссионный сбор в размере 1,5% за оплату услуг электроснабжения в отделениях «Укрпочты» с жителей Крыма взиматься не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

По ее информации, такая договоренность достигнута на днях между председателем крымского правительства Анатолием МОГИЛЕВЫМ и первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.

«Как только я узнал о подобных комиссиях, сразу же позвонил Андрею Петровичу и попросил его содействия в решении вопроса. Он распорядился ликвидировать комиссионный сбор», - заявил А.МОГИЛЕВ.

Он напомнил, что подобная проблема уже возникала.

«Мне на «горячую линию» позвонила пенсионерка из Ялты и рассказала о том, что в отделениях Ощадбанка берут комиссию при оплате за электроэнергию. Этот вопрос решили: между Ощадбанком и "Крымэнерго" было подписано соглашение, что никакая плата взиматься не будет», - заверил крымский премьер