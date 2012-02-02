В Донецке горняков экстренно поднимают на поверхность
20:08, 02 февраля 2012Общество
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На шахте имени Калинина
Горняки экстренно поднимаются на поверхность из шахты имени Калинина в Донецке из-за задымления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу теруправления Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области.
"Из-за задымления в лаве на шахте имени Калинина в Донецке людей выводят на поверхность", - сказали в пресс-службе.
Шахта имени Калинина входит в состав государственного предприятия "Донецкая угольная энергетическая компания".
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