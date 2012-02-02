В Донецке горняков экстренно поднимают на поверхность

Горняки экстренно поднимаются на поверхность из шахты имени Калинина в Донецке из-за задымления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу теруправления Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области.

"Из-за задымления в лаве на шахте имени Калинина в Донецке людей выводят на поверхность", - сказали в пресс-службе.

Шахта имени Калинина входит в состав государственного предприятия "Донецкая угольная энергетическая компания".