Презентован логотип Международного аэропорта «Львов» (фото)

Сегодня во Львове презентовали новый логотип Международного аэропорта «Львов».

Как передает корреспондент УНИАН, победителем конкурса на разработку логотипа стал дизайнер Виктор ФЕДЮК.

Логотип, который отныне будет символизировать международный аэропорт „Львов”, представляет собой соединенные хвостовые части пяти самолетов, напоминающие корону „как символ королевского города Льва”.

«Логотип полностью отображает то, что мы хотели видеть. Мы хотим, чтобы наш аэропорт был самым лучшим и к нам и от нас летали во все направления», - отметил во время презентации директор по маркетингу Международного аэропорта «Львов» Руслан САБАН.

Конкурс на определение лучшего логотипа продолжался с 5 по 31 декабря 2011 года.

Как рассказала УНИАН менеджер по маркетингу МА „Львов” Галина ВИНАРЧИК, 78 компаний и физические лица подали на конкурс более 200 вариантов логотипа. Преимущественно это были работы из Украины, но были работы и из Польши и Казахстана, сказала она.

По ее словам, логотип будет наноситься на форменную одежду работников аэропорта, сувенирную продукцию, а также будет установлен на новом терминале львовского аэропорта.

Автор логотипа В.ФЕДЮК рассказал, что его работа – это синтез самолетов и короны, что отражает древнюю историю Львова.

Фото - со страницы Виктора Федюка на Facebook