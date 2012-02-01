На 1 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение

На 1 февраля по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Украинский гидрометеоцентр МЧС Украины, 1 февраля в южной части, восточных и Днепропетровской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; в Крыму и Приазовье ожидаются метели, в Крыму ночью будет идти снег. На дорогах страны гололедица.

1 - 3 февраля в Украине сохранится очень холодная погода.