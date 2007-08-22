Пьяный доцент Харьковской юракадемии ударил ножом депутата-регионала

Конфликт между депутатом Орджоникидзевского райсовета Харькова от Партии регионов Геннадием Пятоковым и доцентом Харьковской юридической академии им. Ярослава Мудрого произошел на территории яхт-клуба «Соїчі» в Старом Салтове.

Во время драки с доцентом кафедры юракадемии Я. депутат Геннадий Пятоков получил тяжелое ранее в живот. Медиками Волчанского района оказана медицинская помощь пострадавшему. Геннадий Пятоков госпитализирован в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, где ему проведена операция. Сейчас он находится в отделении политравмы.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, по показаниям свидетелей, доцент был несколько пьян и неадекватно отреагировал на замечание депутата-частного предпринимателя (они касались неправильной парковки машины на детской площадке). После замечания "интеллигент" подошел к бизнесмену, ткнул его ножом в живот, сел в свою машину и, сбив шлагбаум, уехал. Вскоре после инцидента он заявил, что был вынужден уехать с места происшествия, спасаясь от преследования.

Обком