Азаров озадачил главу МВФ: чем Украина хуже Греции?

Премьер-министр Николай АЗАРОВ надеется на понимание в Международном валютном фонде ситуации, имеющейся в Украине с тарифообразованием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе участия в заседании Совета предпринимателей при Кабинете министров, комментируя последнюю встречу с главой МВФ Кристин ЛАГАРД.

Он отметил, что в ходе встречи они говорили об экономических проблемах, как в Украине, так и в Европе.

«Я ей сказал, что ведь и Украина член МВФ, и Греция, например, член МВФ. В Греции сейчас 150 млрд. просто списывается задолженности, вдумаемся в масштаб цифр – 150 млрд. просто списывается, а еще 250 млрд. реструктуризируется под доходность 3,75%. Сейчас споры ведутся 3,75 или 3,5%, а ведь наша страна по населению в 5 раз больше, чем Греция и проблем у нас не меньше», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сделал акцент на том, что в жилых домах Украины, которые строились во времена СССР, когда цена на газ была низкой, в недостаточной мере были продуманы системы энергосбережения, и сейчас перед тем как повышать тарифы, необходимо провести работу именно по усовершенствованию этих систем.

«Сейчас цена на газ, например, выросла, если сравнить с советским временем, наверное, в сотни раз – 500 долларов сейчас. Возникает вопрос – почему наши люди должны платить за то, что они живут в таких несовершенных домах, с такими потерями. Нам говорят, что газ должен стоить столько, сколько стоит. Но, наверное, сначала мы должны модернизировать наше жилищно-коммунальное хозяйство, привести потери к нормальным параметрам, а потом сказать – вот друзья, платить столько, сколько это стоит», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, комментируя переговоры украинской делегации 24-25 января с руководством МВФ в Вашингтоне с целью избежания повышения тарифов на газ, отметил, то на сегодняшний день повышение тарифов нецелесообразно.

«Не с этого надо начинать. Я считаю, что это как раз, и это точка зрения Минсоцполитики, завершающий этап. У нас еще нет того, что должно быть, - я говорю о том, что если говорить о повышении тарифов то у нас должны быть серьезные кредитные линии, в первую очередь для людей, населения, чтобы они могли заменить окна, заменить двери, чтобы экономить и заниматься энергосбережением», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что тарифы на газ и коммунальные услуги для населения в 2012 году повышаться не будут.

Он подчеркнул, что это четкая позиция правительства, которой оно придерживается и в переговорах с Международным валютным фондом.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и директор-распорядитель МВФ Кристин ЛАГАРД 26 января провели встречу в Цюрихе (Швейцария) для обсуждения экономической ситуации в Украине.

На встрече были рассмотрены ключевые вопросы осуществления экономических реформ и мероприятия, необходимые для обеспечения устойчивого экономического развития Украины. Стороны договорились о продолжении активного диалога команд экспертов Украины и МВФ в ближайшее время.