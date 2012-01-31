Суд над Луценко до обеда «проглотил» 4 тома дела

Коллегия судей Печерского районного суда Киева, в производстве которого находится уголовное дело экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, сегодня до обеденного перерыва успела ознакомиться еще с четырьмя томами материалов дела.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, на данное время суд завершил исследование 19-ти томов уголовного дела из более 50.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.