Табачник объявил конкурс на должность ректора КПИ

Министерство образования и науки, молодежи и спорта объявило конкурс на замещение должности ректора Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобразования.

Как отмечается в сообщении, 30 января на заседании правительства принято постановление Кабинета министров Украины относительно внесения изменений в Устав НТУУ «Киевский политехнический институт» с целью приведения его в соответствие с законодательством Украины. В пресс-службе отметили, что таким образом правительственным решением устранены препятствия в объявлении конкурса на конкурс на замещение должности ректора, которые возникали в связи с несоответствием Устава этого высшего учебного заведения с законодательством.

В связи с этим 30 января 2012 года издан приказ Министерства образования и науки, молодежи и спорта № 87 «Об объявлении конкурса на замещение должности ректора Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт».

Согласно приказу, контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя министра Евгения СУЛИМУ.

Как сообщал УНИАН, 26 октября 2011 года почти 5 тысяч студентов КПИ пришли в Минобразования с требованием встречи с министром Дмитрием ТАБАЧНИКОМ. Акция была вызвана тем, что уже полтора месяца студенческий и трудовой коллектив КПИ не могли получить ответ от министерства, когда будет объявлен конкурс на замещение должности ректора КПИ и кто возглавит вуз с 1 ноября, когда завершалась каденция действующего ректора Михаила ЗГУРОВСКОГО.

1 ноября Д.ТАБАЧНИК назначил М.ЗГУРОВСКОГО и.о. ректора НТУУ «КПИ» со 2 ноября и до “замещения вакантной должности ректора в установленном порядке”.

15 декабря представители коллектива КПИ пообещали прибегнуть к акциям протеста, если Минобразования не объявит конкурс на замещение должности ректора.

По их словам, 1 декабря первый заместитель министра образования Е.СУЛИМА в письменном виде информировал университет, что якобы конкурс планируется объявить после приведения устава НТУУ «КПИ» в соответствие с Законом Украины «О высшем образовании».

По словам председателя профкома сотрудников НТУУ «КПИ» Виталия МОЛЧАНОВА, этим письмом Минобразования фактически подверг сомнению легитимность действующего устава вуза, утвержденного постановлением правительства и указом Президента.

Заместитель председателя Научного общества студентов и аспирантов НТУУ «КПИ» Валерий БУНЯК предположил, что в действительности промедление с объявлением конкурса на должность ректора вуза не связано с уставом. «Я думаю, что может быть две цели. Первая - привести устав к утверждению Министерством науки, образования, молодежи и спорта, то есть фактически министерство хочет дезавуировать указ Президента о том, что устав утверждается Кабинетом министров», - сказал В.БУНЯК.

Еще одна цель, по его убеждению, заключается в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в коллективе и какими-то провокационными действиями добиться смены руководства университета.