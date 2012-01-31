Офицеры и курсанты ВМС проходят стажировку на корабле США

С 30 по 31 января группа офицеров командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, Центра морских операций, курсантов Академии ВМС имени Нахимова на переходе морем из порта Севастополя в порт Одессы проходят стажировку на борту ракетного крейсера ВМС США Vella Gulf.

Главной целью данного мероприятия является изучение опыта участия американских коллег в антитеррористических операциях и операциях по борьбе с пиратством на море, сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС.

Согласно информации заместителя начальника штаба командования ВМС Украины капитана I ранга Андрея РЫЖЕНКО, для офицеров украинского флота организовано занятие по боевой организации корабля в условиях одиночного плавания, а также во время выполнения задач миротворческих, антитеррористических операций и операций по борьбе с пиратством на море. Кроме того, они изучают вопросы использования оборудования борьбы за живучесть, повседневной и боевой организации корабля, функциональных обязанностей и задач определенного состава экипажа корабля. Полученные на борту корабля знания офицерами будут использованы, в частности, при планировании украинско-американских учений серии «Си Бриз».

Курсанты академии имени Нахимова во время стажировки на борту корабля на практике изучают особенности исполнения служебных обязанностей командирами малых подразделений – батарей и групп. Кроме того, они знакомятся с организацией походных вахт, системой борьбы за живучесть.

Как сообщал УНИАН, с 26 по 30 января в порту Севастополя с неофициальным визитом находился корабль ВМС США Vella Gulf.

С 30 января до 2 февраля корабль осуществит неофициальный визит в порт Одессы.