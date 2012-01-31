Мэр объяснил, кого из врачей уволит
"Как это было вчера"
Городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ пообещал увольнять врачей, которые требуют от пациентов платить благотворительные взносы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.
Также в таком случае будут приняты меры и к главному врачу медицинского заведения, сказал мэр.
«Если ко мне поступит обращение, что кто-то из врачей требует деньги, как это было вчера во время прямого радиоэфира, – сразу будет поставлен вопрос по такому врачу, а также по главному врачу», – отметил городской председатель.
По его словам, средства в благотворительный фонд имеют право собирать только волонтеры «Красного Креста», и исключительно на добровольной основе.
«Тернополяне также должны относиться к этому с пониманием. Ведь область медицины недофинансирована. При этом все хотят получать качественные услуги. И собственно за счет благотворительных взносов медицине удается выживать», – сказал С.НАДАЛ.
Он также сообщил, что в целом в прошлом году в медицинский фонд «Милосердие» поступило 3,36 млн. грн., за эти деньги было приобретено медицинское оборудование и медикаменты.
«Это весомая сумма для решения многих проблем», – сказал городской председатель.