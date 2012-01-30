Италия увеличила налог, который ударит по карманам 200 тыс. украинцев

Сегодня, 30 января, вступает в силу декрет итальянского правительства о повышении платы при получении или возобновлении разрешения на проживание иностранцами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Христианского общества украинцев в Италии.

В соответствии с сообщением, до последнего времени при подаче документов на получение или возобновление разрешения на проживание иностранцы платили 72,12 евро. В эту сумму входили услуги почты, затраты на изготовление электронного разрешения на проживание и государственная пошлина.

Отныне иностранцы должны доплачивать к этой сумме при получении или восстановлении документов 80 евро (если разрешение на проживание выдается на срок до 1 года), 100 евро (если разрешение выдается на срок от 1 до 2 лет) и 200 евро за получение или восстановление постоянного разрешения.

Декрет был одобрен еще правительством Сильвио БЕРЛУСКОНИ. И хотя, как отмечает пресс-служба, новый премьер Марио МОНТИ обещал пересмотреть это решение, однако соответствующие министерства не достигли согласия в этом вопросе.

Деньги, которые дополнительно поступят в бюджет в результате действия этого декрета, власть планирует использовать для создания фонда, который бы оплачивал депортацию нелегалов, увеличивал финансирование правоохранительных органов и на оплату увеличения количества персонала в участках миграции в префектурах.

По словам председателя Христианского общества украинцев в Италии Олеся ГОРОДЕЦКОГО, которые цитируются в сообщении, правительственное решение «ударит по карманам» 200 тысяч украинцев.

«Ведь освобождены от нового налога лишь отдельные категории: несовершеннолетние дети, политические беженцы, лица, прибывшие на лечение. А все другие легальные мигранты рано или поздно будут вынуждены восстанавливать документы, а, следовательно, и платить новый налог», - отметил О.ГОРОДЕЦКИЙ.