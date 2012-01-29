В Севастополе довольны указом Януковича

Совместное празднование в Севастополе Дней флотов Украины и России, с участием руководства двух государств, шефских делегаций из регионов может стать хорошей возможностью для налаживания и укрепления как региональных, так и межгосударственных связей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ.

«Севастополь мог бы стать местом для решения многих межгосударственных и межрегиональных проблем, этому способствовала бы сама атмосфера. Можно бы было спланировать своего рода форум регионов, где и обсудить проблемы. Да и личные встречи руководителей регионов двух государств были бы тоже небесполезны и могли бы стать началом сотрудничества», - отметил он и добавил, что Севастополь мог бы представить выставку инвестиционных проектов, способных заинтересовать регионы России и Украины.

По мнению С.САВЕНКОВА, к профессиональному празднику можно приурочить фестивали с участием России и Украины, «и тогда праздник не закончился бы в один день. Люди приехали бы в Севастополь на несколько дней, а это проживание, питание, развлечения, экскурсии и так далее. И всё это положительно бы сказалось на пополнении городского бюджета».

Как отметил С.САВЕНКОВ, традиционно наиболее зрелищны и показательны в День флота парад кораблей и водно-спортивный праздник.

Он считает, что руководство города и командование двух флотов должны совместно потрудиться над подготовкой плана проведения праздничных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ “О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников”, согласно которому День флота Украины отныне будет отмечаться ежегодно в последнее воскресенье июля.

В соответствии с этим указом, признан утратившим действие указ от 18 ноября 2008 года “О Дне флота Украины”, которым был установлен профессиональный праздник работников морского и речного флота и военнослужащих ВМС - День флота Украины, отмечавшийся ежегодно в первое воскресенье июля (еще раньше профессиональный праздник украинских военных моряков отмечался 1 августа).

День ВМФ Российской Федерации также ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.