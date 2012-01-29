Председатель сельсовета продавал участки на Днепре

В Черкасской области правоохранительные органы задержали председателя одного из сельских советов Каневского района, который вымогал 5 тысяч долларов взятки за содействие в получении в частную собственность земельных участков в прибрежной полосе Днепра.

Оперативники задержали председателя сельсовета во время получения первой части взятки – 16 тыс. грн., сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД в Черкасской области.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Органами прокуратуры Черкасской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.