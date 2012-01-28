Тигипко в Броварах проникся судьбой бомжей

Местные власти должны срочно создать дополнительные пункты обогрева и питания для людей, не имеющих жилья, и обеспечить их необходимыми социальными услугами.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО сегодня во время посещения социального «Центра обогрева» в Броварах Киевской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

Центр работает с привлечением местных общественных и религиозных организаций, а также представителей бизнеса. В нем бездомные люди получают питание, медицинские и социальные услуги, отмечается в сообщении.

«Сейчас, когда в Украину пришли сильные морозы, социальные службы должны объединить свои усилия с представителями органов внутренних дел и Министерства чрезвычайных ситуаций для того, чтобы оказывать оперативную помощь людям, не имеющим крыши над головой», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

По приблизительным подсчетам экспертов, в Украине проживает свыше 100 тысяч бездомных людей, из них свыше 12 тысяч - в Киеве.