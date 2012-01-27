Спасатели достали из снежных заносов 33 человека

В Николаевской области за прошедшие сутки сотрудники МЧС спасли из снежных заносов 33 человека. Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды УМЧС в Николаевской области.

В Березанском районе возле села Бессарабка на сельской дороге застрял микроавтобус «Мерседес», следовавший по маршруту «Красная Украинка – Березанка» с 15 пассажирами. Для освобождения автобуса из сугроба привлекалось пожарно-спасательное отделение ПГПЧ-34. Кроме того, была оказана помощь водителю и пассажиру легкового автомобиля, которые также оказались в снежном сугробе. Спасено еще два человека.

В Новобугском районе возле села Докучаево в снежные заносы попал рейсовый автобус марки «Эталон» сообщением «Устиновка-Николаев» с 6 пассажирами. Для оказания помощи привлекалось пожарно-спасательное отделение СГПЧ-5.

В Березнеговатском районе на сельской дороге по направлению в город Баштанка в снежные заносы попал микроавтобус «Volksvagen LT» без пассажиров. Для оказания помощи привлекалось пожарно-спасательное отделение СГПЧ-27. Спасен 1 человек.

В Вознесенском районе на 106 км трассы Ульяновка-Николаев в снежные заносы попал микроавтобус «Эталон» сообщением «Южноукраинск-Николаев» с 6 пассажирами и водителем. Для оказания помощи привлекалось отделения МПО «Александровка». Спасено 7 человек.

В Братском районе между поселком Братское и селом Антоново в снежные заносы попал полугрузовой автомобиль «Reno Master», который двигался к селу Никольское. В салоне находился водитель и пассажир. Привлекалось пожарно-спасательное отделение ПДПЧ-31.

27 января на территории Николаевской области температура составляла 10-15° ниже нуля, дул сильный порывистый ветер 15-20 м/с и шел снег, в результате чего на дорогах области образовались снежные заносы.