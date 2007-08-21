В Черновцах задержали подозреваемого в захвате заложника

В Черновцах задержан житель города Вашковцы, подозреваемый в захвате заложника.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, задержанный, по предварительным данным, вместе с двумя местными жителями 18 августа во Львове захватили жителя Вашковцев, перевезли в Черновцы, где удерживали его в одном из гаражей, а за освобождение требовали от родственников заложника 4 тыс. долларов США.

Захваченный освобожден. Принимаются меры для задержания соучастников преступления.