Сточные воды обогатили обвиняемых на 45 миллионов

В Одессе при реализации проекта строительства глубоководного выпуска сточных вод руководители частного предприятия незаконно завладели бюджетными средствами в сумме 45 млн. грн.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Так, во время проверки использования средств стабилизационного фонда при реализации Главным управлением капитального строительства Одесской облгосадминистрации инвестиционного проекта по проведению первоочередных работ по строительству системы отвода сточных вод от станции биологической очистки «Северная» установлено, что «служащие частного предприятия-подрядчика внесли заведомо ложные сведения в справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат, акты принятия выполненных работ, на основании которых незаконно завладели бюджетными средствами».

По признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 (присвоение, растрата имущества; служебный подлог) Уголовного кодекса Украины возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-службе облпрокуратуры.