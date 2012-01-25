ГПтС: состояние осужденных, порезавших вены, удовлетворительное

Состояние 11 осужденных Калининской исправительной колонии № 27 в г. Горловка Донецкой области, совершивших вчера членовредительство, удовлетворительное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области Юрий ПРИХОДЬКО.

Он напомнил, что на 24 января был запланирован и проведен обыск в учреждении № 27. Ю.ПРИХОДЬКО рассказал, что после того, как в колонию прибыли сотрудники управления, на участке усиленного контроля колонии, где содержатся осужденные отрицательной направленности (те осужденные, которые совершающие дополнительные правонарушения, хранят запрещенные предметы, не хотят становиться на путь исправления), 11 осужденных совершили акт членовредительства.

По словам начальника управления, уполномоченная по правам человека, конфликтолог Тамара КИРИЧУК определила поведение этих 11 осужденных как акт демонстративно-шантажирующего характера с целью предотвращения обыска.

«Одиннадцать человек совершили акт членовредительства - лезвиями от одноразовых станков, которые у нас, к сожалению, разрешены, они совершили порезы в районе предплечья, кисти», - сказал Ю.ПРИХОДЬКО. При этом он подчеркнул, что «состояние у всех удовлетворительное, все находятся на местах, повреждения можно определить как легкие телесные».

Руководитель управления отметил, что «обыск был проведен удачно, были изъяты запрещенные предметы: на участке усиленного контроля были изъяты три мобильных телефона, деньги, колюще-режущие предметы».

Как сообщал УНИАН, по факту членовредительства, которое 24 января было совершено группой негативно настроенных осужденных Калининской исправительной колонии № 27 в г. Горловки, проводится проверка.

«Для объективного выяснения обстоятельств инцидента прокуратура Калининского района Горловки проводит проверки соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства Украины, а также в порядке ст. 97 УПК. По окончании проверок будет дана правовая оценка происшедшему», - заявили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Горловке Донецкой области в Калининской исправительной колонии № 27 осужденные 20 января совершили нападение на дежурного помощника начальника колонии: нанесли ему колотую рану брюшной полости. В этот же день в колонии начал проводиться общий обыск с целью недопущения нарушения режима проникновения и хранения на территории запрещенных предметов.