В ДТП в Киргизии пострадал украинец

В дорожно-транспортном происшествии в Киргизии тяжкие телесные повреждения получил гражданин Украины.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его данным, ДТП при участии гражданина Украины, который находился за рулем автомобиля, произошло сегодня, 25 января, вблизи г. Бишкек.

По информации Посольства Украины в Киргизской Республике, травмированный украинец госпитализирован, отметил А.ДИКУСАРОВ.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Киргизии и в Департаменте консульской службы МИД Украины.