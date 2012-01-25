ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году с 4,5% до 5% (в предыдущем прогнозе ЕБРР за октябрь 2011 года этот показатель был ухудшен с 5% до 4,5%).

Об этом сообщается на официальном сайте ЕБРР.

ЕБРР второй раз подряд ухудшает прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 3,5% до 2,5% (в предыдущем прогнозе ожидаемый показатель был ухудшен с 4,5% до 3,5%).

«Украина..., скорее всего, ощутит значительное влияние кризиса в еврозоне. Последние данные промышленного производства уже свидетельствуют о спаде», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным правительства. рост ВВП Украины в 2011 году составил 5,2%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).