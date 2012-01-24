Мужчина прятал в гараже автомат, ружье и шесть гранат

Работники УБОПа в Полтавской области выявили и изъяли арсенал оружия, которое незаконно хранил житель Лубен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, во время обыска в гараже 37-летнего мужчины были изъяты автомат Калашникова, охотничье ружье, шесть гранат, противопехотная мина, около 300 зарядов, запчасти к огнестрельному оружию и четыре штыка.

Изъятое направлено на экспертизу.