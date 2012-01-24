Бунт в горловской колонии - зеки напали с ножом на помощника начальника

В Горловке Донецкой области в Калининской исправительной колонии № 27 осужденные совершили нападение на дежурного помощника начальника колонии: нанесли ему колотую рану брюшной полости.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области.

Нападение произошло 20 января. В этот же день в колонии начал проводиться общий обыск с целью недопущения нарушения режима проникновения и хранения на территории запрещенных предметов.

В данном мероприятии принимают участие исключительно сотрудники Управления Государственной пенитенциарной службы Донецкой области и не привлекаются другие силовые ведомства.

Сегодня группа негативно настроенных осужденных, содержащихся на участке усиленного контроля, совершили «демонстративно-шантажный акт членовредительства с целью срыва обыска, чтобы привлечь к себе внимание общества и вызвать к себе чувство жалости. Всей этой группе осужденных была предоставлена медицинская помощь, угроза для их жизни и здоровья сейчас отсутствует», говорится в сообщении.

В связи с данными происшествиями, с целью недопущения распространения неправдивой и неправомерной информации о чрезвычайных происшествиях начальник Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области проведет завтра брифинг.