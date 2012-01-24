В Кировограде задержали преступников, которые ограбили свыше 30 авто

В Кировограде правоохранители задержали двух местных жителей, 38 и 26 лет, по подозрению в совершении более 30 ограблений автомобилей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Мужчины действовали ночью: сначала с помощью фонарика осматривали автомобиль, чтобы выявить оставленные в салоне вещи и проверить наличие сигнализации, затем ножницами взламывали замки.

Чаще всего добычей воров становились автомагнитолы, динамики, документы, аккумуляторные батареи, деньги, мобильные телефоны, JPS-навигаторы, MP3-плееры, а также сумки и банковские карточки. В одной из машин подозреваемые наткнулись на бензопилу, перфоратор и переносную электростанцию.

Краденые вещи мужчины сбывали случайным знакомым, документы и пластиковые карточки выбрасывали на свалку.

По фактам совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 85 Уголовного кодекса.