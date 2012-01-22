Завтра по Украине сильный мокрый снег

На завтра по Украине синоптики прогнозируют сильный снег, днем до 2° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 23 января будет облачно. В Украине снег, мокрый снег (ночью в стране, кроме Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областей, сильный снег). Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах и в восточных областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.

В Крыму мокрый снег и дождь (ночью местами сильные осадки), температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла. В Украине местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, на юге местами гололед. Ветер юго-восточный, в западной части юго-западный, 7-12 м/с, на Левобережье и в Крыму местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, метели.

В Киевской области завтра также будет облачно. Снег, мокрый снег (ночью сильный), налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В столице снег, мокрый снег (ночью сильный), налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.