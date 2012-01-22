День Соборности отметили на мосту через Збруч

На границе Тернопольской и Хмельницкой областей состоялась акция «Збруч – река единения!».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, участие в акции приняли представители общественности, духовенства и власти из Тернопольской и Хмельницкой областей. На мосту через реку Збруч они вместе, объединив синее и желтое полотнище, подняли совместно украинский флаг.

От моста колонна отправилась в центральную площадь Гусятина, где прозвучал Гимн Украины и был поднят Государственный флаг.

«Символично, что сегодня здесь в Гусятинском районе на мосту состоялось объединение двух областей. Ровно 93 года тому назад в результате объединения УНР и ЗУНР стала единой и соборной наша Украина. И наша нынешняя встреча на мосту через реку Збруч является символом единства и непоколебимости нашего народа», – заметил во время выступления председатель Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН.

После выступлений представителей власти и общественности на центральной площади Гусятина были выпущены в небо голуби и сине-желтые шарики, как символ мира, независимости и уверенности в завтрашнем дне.