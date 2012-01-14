Fitch подтвердил дефолтный рейтинг Нафтогаза

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной и национальной валюте на уровне «ССС» (возможен дефолт).

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в частности, Fitch подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте на уровне «ССС».

Также агентство подтвердило рейтинг еврооблигаций «Нафтогаза Украины» на сумму 1,595 млрд. долл. на уровне «В» (Существенно недостаточный уровень кредитоспособности).

Рейтинг возвратности активов «Нафтогаза Украины» подтвержден на уровне «RR4», который означает средние перспективы возвратности средств при дефолте.

Напомним, что в октябре 2011 года рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в худшую сторону прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте.