Янукович запретил рекламу лекарств «по рецепту»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере здравоохранения относительно усиления контроля за оборотом лекарственных средств, пищевых продуктов для специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, внесены изменения в Закон “О лекарственных средствах”, которыми предусмотрено, что порядок ввоза лекарственных средств на территорию Украины устанавливается Кабинетом министров.

Также изменениями предусмотрено, что основанием для выдачи лицензии является наличие материально-технической базы, квалифицированного персонала, соответствие которых установленным требованиям и заявленным в поданных заявителем документах для получения лицензии характеристикам подлежит обязательной проверке перед выдачей лицензии в пределах сроков, предусмотренных для выдачи лицензии, по месту осуществления деятельности органом лицензирования или его территориальными подразделениями в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

В соответствии с законом, реализация (отпуск) гражданам лекарственных средств по рецепту врача осуществляется в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Предусмотрено, что информация о лекарственных средствах (в том числе препаратах, которые не зарегистрированы или находятся на стадии разработки или внедрения в производство) включает название, характеристику, лечебные свойства, возможное побочное действие и публикуется в изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников, а также в материалах, которые распространяются на специализированных семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике.

Разрешается реклама лекарственных средств, которые отпускаются без рецепта врача и не внесены в перечень запрещенных к рекламированию лекарственных средств.

Перечень лекарственных средств, запрещенных к рекламированию, утверждается центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. Требования к рекламе таких лекарственных средств устанавливаются Законом «О рекламе».

Критерии, которые применяются при определении лекарственных средств, рекламирование которых запрещено, утверждаются центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения в соответствии с требованиями закона.

Решение об отнесении лекарственного средства к лекарственным средствам, рекламирование которых запрещено, принимается во время государственной регистрации (перерегистрации) лекарственного средства с внесением соответствующей информации в Государственный реестр лекарственных средств Украины.

Реклама лекарственных средств, применение и отпуск которых разрешается только по рецепту врача, а также тех, которые внесены в перечень запрещенных к рекламированию лекарственных средств, запрещается.

Также внесены изменения в статью 9 Закона Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности”, которыми предусмотрено, что хозяйственная деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также хозяйственная деятельность по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговле лекарственными средствами подлежит лицензированию в соответствии с данным законом с учетом особенностей, определенных законами «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» и «О лекарственных средствах».

Вносятся изменения в статью 21 Закона “О рекламе”, которыми предусмотрено, что реклама лекарственных средств, медицинских изделий, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации должна содержать:

- объективную информацию о лекарственном средстве, медицинском изделии, методе профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и осуществляться так, чтобы было понятно, что приведенное сообщение является рекламой, а рекламируемый товар является лекарственным средством, медицинским изделием, методом профилактики, диагностики, лечения, реабилитации;

- требование о необходимости консультации с врачом перед применением лекарственного средства или медицинского изделия;

- рекомендацию об обязательном ознакомлении с инструкцией на лекарственное средство.

Также должен содержаться текст предупреждения такого содержания: «Самолечение может быть вредным для вашего здоровья», занимающий не менее 15% площади всей рекламы.

В рекламе товаров и методов, которые не относятся к лекарственным средствам, медицинским изделиям, методам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также в рекламе пищевых продуктов для специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок запрещается ссылаться на то, что они имеют лечебные свойства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 декабря 2011 года приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере здравоохранения относительно усиления контроля за оборотом лекарственных средств, пищевых продуктов для специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок» при поддержке 237 из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.