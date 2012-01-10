Налоговая откопала подпольный нефтепровод

В Краснодонском районе Луганской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали нелегальный 800-метровый подземный нефтепровод и хранилище с двумя цистернами емкостью 30 тонн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Луганской области, по нефтепроводу осуществлялась контрабандная транспортировка горюче-смазочных материалов из Российской Федерации.

По словам старшего оперуполномоченного отделения противодействия незаконному обороту подакцизных товаров отдела налоговой милиции ГНИ в Свердловске Вячеслава МЕРКУШЕВА, незаконный бизнес осуществлялся на промышленной основе.

«За несколько сот метров от российско-украинской границы, в селе Беленькое, на территории, арендованной для выращивания птицы, неизвестные лица создали нелегальную нефтебазу, которая служила пунктом накопления контрабандного дизтоплива», - сообщил В.МЕРКУШЕВ.

В ходе проведения проверки оперативники, кроме специального оборудования, обнаружили три помпы, два счетчика, установку горизонтального бурения, а также около 53 тонн дизельного топлива. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет свыше 550 тыс. грн.

По данному факту проводится дальнейшая проверка, устанавливаются лица, задействованные в контрабандных сделках, принимаются меры по привлечению их к ответственности, согласно действующему законодательству.