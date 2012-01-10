Двух женщин убили за долг 200 долларов?

В Прикарпатье задержан подозреваемый в убийстве двух женщин, тела которых нашли на мусоросвалке. Милиция установила, что убийца лишил их жизни за 200 долларов долга.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель областного УМВД, генерал-майор милиции Василий ВАРЦАБА.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, по его словам, по подозрению в убийстве задержан ранее судимый 44-летний мужчина.

По словам В.ВАРЦАБЫ, «в раскрытии преступления помогло использование возможностей кинологической службы. Служебный пес взял след от контейнера, где эксперты-криминалисты обнаружили пятна крови, и привел к дому, где вероятно были убиты женщины. Таким образом, мы установили личности потерпевших. Ими оказались 28-летняя владелица квартиры и ее 25-летняя подруга, также жительница областного центра. До вечера работники уголовного розыска установили и задержали человека, относительно которого были основания подозревать в совершении убийства двух женщин».

По данным руководителя УМВД, задержанный признал свою вину.

Убийство было совершено вечером 3 января, когда этот мужчина зашел к знакомым женщинам и начал требовать вернуть ему долг в сумме 200 долларов. Во время конфликта он схватил нож и убил женщин.

Чтобы скрыть преступление злоумышленник вымыл пол в квартире, потом пошел домой, откуда вернулся с велосипедом и большой сумкой. В сумке он поочередно перевез тела убитых к площадке с контейнерами для бытовых отходов.

Генерал сообщил, что подозреваемый в 2007 году условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство двух граждан в Словакии. В свое время суд приговорил его к 14 годам тюрьмы, осужденный был освобожден после 10-летнего заключения, в последнее время консультировал граждан по дрессировке собак.

В настоящее время он привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного п.1 и п.13 ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или больше лиц, совершенное лицом, ранее совершившем умышленное убийство). Суд избрал подозреваемому меру пресечения – взятие под стражу.

Как сообщал УНИАН, утром 4 января 2012 года в дежурную часть Тисменицкого райотдела милиции поступило сообщение из спецкомбината «Ивано-Франковская мусоросвалка» о том, что на территории свалки бытовых отходов вблизи села Рыбного обнаружен труп женщины с телесными повреждениями – резаной раной в участке шеи. В ходе осмотра мусоросвалки работники милиции обнаружили крупногабаритную сумку с трупом женщины. На теле покойной были аналогичные ножевые ранения.