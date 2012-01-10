На Житомирщине не хватает доноров крови
"20 грн компенсации вознаграждением не назовешь"
На Житомирщине не хватает доноров крови.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач областного центра крови Анатолий ЧУГРИЕВ.
По его словам, в прошлом году свыше 14 тыс. жителей стали донорами крови. Ежегодно показатели растут, однако остаются далекими от «идеала».
При этом А.ЧУГРИЕВ уточнил, что согласно с рекомендациями Совета Европы, для того, чтобы полностью обеспечить государство донорской кровью и ее компонентами, необходимо 40-50 доноров на 1 тыс. населения. По Житомирской области этот показатель составляет 13,6. То есть, доноров в регионе почти втрое меньше, чем необходимо.
«Для популяризации донорства в центре крови штатным расписанием предусмотрен только один человек, - объяснил А. ЧУГРИЕВ. - Этого маловато, но мы не теряем надежду».
Главный врач областного центра крови отметил, что к донорству в области активно привлекается молодежь. «Результат особенно чувствуется после проведения лекций в учебных заведениях или проведення дней открытых дверей. Студенты и ученики, осознав важность вопроса, отваживаются на такой благотворительный поступок, ведь 20 грн. компенсации, которую донор получает за одну сдачу крови, никак не назовешь вознаграждением», - отметил А.ЧУГРИЕВ.