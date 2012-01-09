В Луганске задержали россиянина, убившего двух людей

В Луганске задержан 54-летний гражданин Российской Федерации, совершивший двойное убийство. Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД, в Луганске 6 января в своей квартире был найден мертвым хозяин квартиры и еще один мужчина.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 54-летний гражданин Российской Федерации.

Установлено, что он вечером 25 декабря прошлого года в указанной квартире во время ссоры ножом убил хозяина квартиры и задушил его гостя.