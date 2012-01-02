Во время новогодне-рождественских праздников в Луцке состоятся три фестиваля, которые призваны популяризировать национальные рождественские традиции.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы городского совета.

В частности, 12 января, состоится ХІII городской фестиваль вертепов «С Рождеством Христовым!», цель которого - возрождение и сохранение традиций вертепного искусства, повышение исполнительского уровня любительских коллективов, обогащение их репертуара.

Жюри будет оценивать конкурсные выступления коллективов-участников фестиваля в четырех возрастных категориях. При оценивании вертепов будут учитываться: содержание текстов библейской и светской частей вертепного представления, наличие вертепной атрибутики (кукла, шкатулка, шопка, сценические костюмы кукол и участников «живого» вертепа), отображение традиций празднования религиозных праздников зимнего цикла, исполнительское мастерство и художественное оформление действа.

Уже на следующий день, 13 января, во Дворце культуры города Луцка и на Театральной площади состоится городской фестиваль «Рождественские песнопения». Участие в нем примут хоровые коллективы религиозных конфессий, творческие коллективы учреждений культуры, учебных заведений, общественных организаций и предприятий города, семейные коллективы, которые исполнят колядки, щедривки, рождественские действа, православную хоровую музыку композиторов-классиков, церковную православную хоровую музыку, авторские произведения рождественской тематики.

14-15 января 2012 года лучан и гостей города ожидает этнофестиваль «Рождество в Луцке», в котором примут участие творческие коллективы области. В программе – рождественско-обрядовые действа, колядки, щедривки, дегустация напитков, угощение традиционными рождественскими яствами, выставки, конкурсы, развлечения, рождественские вечерницы.