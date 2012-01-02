В Кременчуге подожгли синагогу

1 января около двух часов ночи, в Кременчуге Полтавской области неизвестные подожгли синагогу.

Как сообщили журналистам в Центре пропаганды УМЧС Украины в Полтавской области, огнем повреждена железобетонная балка у входа в синагогу. Убытки от пожара устанавливаются.

В тушении огня принимало участие два отделения ПДПЧ-14.

В самой синагоге журналистам рассказали, что здание охраняется сторожем, однако он не увидел поджигателей.

«В 2011 году нам разбивали стекла, бросали бутылку с зажигательной смесью, рисовали свастику. В ближайшее время мы установим по периметру синагоги видеонаблюдение», - сказал служащий синагоги.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2011 года служащий синагоги, расположенной в Кременчуге на улице Квартальной, придя на работу, увидел на заборе оскорбительную надпись. На место происшествия вызвали милицию. По факту было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. В июне 2011 года в Кременчуге синагогу закидали банками с коричневой краской. Тогда неизвестные разбили одно окно, испачкали фасад. Вследствие этого события власти отремонтировали в районе синагоги уличное освещение.