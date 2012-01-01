Парню, который молотком убил четырех людей, дали пожизненное заключение

В Винницкой области к пожизненному лишению свободы приговорен мужчина, который в нетрезвом состоянии убил двоих женщин и двоих детей.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Винницкой области, это преступление было совершено в начале апреля 2010 года в селе Трибусовка Песчанского района Винницкой области.

Двух мальчиков в возрасте 2 и 5 лет, их молодую мать и бабушку убили в собственном доме и после этого, чтобы скрыть следы преступления, подожгли дом.

Оперативники задержали подозреваемого на следующий день после совершения преступления на железнодорожном вокзале. Им оказался 20-летний мужчина из Одесской области. Он был в испачканной кровью одежде и пытался выехать в Одессу. При нем правоохранители обнаружили мопед, который, как выяснилось, принадлежал покойной женщине.

Во время расследования мужчина отрицал свою вину. Впоследствии, под давлением бесспорных доказательств, он сознался в содеянном и обо всем рассказал. По словам мужчины, он обиделся на молодую женщину после обеда, во время которого они вместе выпили бутылку водки. Подозреваемый утверждал, что женщина начала его оскорблять. Разозлившись, он вышел во двор и схватил в руки молоток. По словам мужчины, он не помнил, сколько раз ударил ее по голове, но помнил, как она кричала и упала на пол. На ее крики прибежали дети и бабушка, которые впоследствии стали для него лишними свидетелями. Детей и пожилую женщину он также убивал молотком. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина облил дом бензином и поджег. После этого взял мопед хозяйки и выехал в соседней Крыжопольский район. Оттуда он пытался выехать поездом в Одессу.

Недавно суд Песчанского района Винницкой области признал обвиняемого виновным в совершении преднамеренного убийства четырех человек и вынес ему приговор – пожизненное лишение свободы.