Кабмин разрешил возить кислоту через Бердянск
01:47, 30 декабря 2011Общество
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Постановление на официальном портале
Кабинет министров Украины расширил перечень пунктов пропуска через таможенную границу Украины, через которые разрешается перемещение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Текст соответствующего постановления от 28 декабря № 1351 обнародован на Правительственном портале.
В частности, в перечень внесен Бердянский морской торговый порт, который будет иметь право на перемещение серной кислоты.
Это постановление вступает в силу со дня опубликования.
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