Кабмин разрешил возить кислоту через Бердянск

Кабинет министров Украины расширил перечень пунктов пропуска через таможенную границу Украины, через которые разрешается перемещение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Текст соответствующего постановления от 28 декабря № 1351 обнародован на Правительственном портале.

В частности, в перечень внесен Бердянский морской торговый порт, который будет иметь право на перемещение серной кислоты.

Это постановление вступает в силу со дня опубликования.