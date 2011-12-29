В Луганск передали Вифлеемский огонь

Объединение скаутов «Пласт» совместно с объединением «Луганцы» передали Луганску Вифлеемский огонь из Иерусалима.

Как сообщил УНИАН председатель ГО «Луганцы» Сергей КОВАЛЕНКО, огонь передан в часовню храма Воздвижения честного и животворящего Креста Господня УПЦ (КП) и в католическую церковь Рождества Девы Марии, а также в детский приют и Луганскую облгосадминистрацию.

«Этот огонь ежегодно принимают от негасимой лампады в церкви, которая стоит на месте рождения Иисуса. Потом его распространяют по всему миру. Этот огонь – благодатный. Мы очень рады, что он появился в Луганске», - сказал С.КОВАЛЕНКО.