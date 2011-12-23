ВР приняла Закон «О продовольственной безопасности»

Верховная Рада приняла Закон «О продовольственной безопасности Украины» (№ 8370-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 270 из 369 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определяются правовые, экономические и организационные основы деятельности государства, направленные на защиту национальных интересов и гарантирование в Украине продовольственной безопасности лица, общества и государства от внешних и внутренних угроз и устанавливается ответственность государства за надлежащий уровень питания населения.

Действие закона распространяется на отрасли, обеспечивающие производство продукции сельского и рыбного хозяйства, ее заготовку, хранение, переработку и реализацию, аграрную науку и образование, решение продовольственных и социальных проблем.

Определены основные задачи в сфере формирования продовольственной безопасности.

В соответствии с законом, предельным (пороговым) значением индикатора достаточности запасов зерна в государственных ресурсах, - определяемого как соотношение между объемами продовольственного зерна в государственном продовольственном резерве и объемами внутреннего потребления населением хлеба и хлебопродуктов в пересчете на зерно, - считается его 17-процентный уровень, что соответствует 60 дням потребления.

Предельным (пороговым) значением индикатора экономической доступности продуктов, - определяемого как доля совокупных расходов на питание в общем итоге совокупных расходов домохозяйств, - считается его 50-процентный уровень.

Предельным (пороговым) значением индикатора продовольственной независимости по отдельному продукту, - определяемого как соотношение между объемом импорта отдельного продукта в натуральном выражении и емкостью его внутреннего рынка, - считается его 20-процентный уровень.

В законе определено, что физическая доступность пищевых продуктов определяется как структура источников реализации продовольственных товаров на рынке, наличие сети розничной торговли в расчете на 10 тысяч человек, количество торговых мест на продовольственных рынках в расчете на 10 тысяч человек, количество предприятий малого бизнеса в сфере торговой деятельности на соответствующей территории, состояние развития оптовой торговли продовольственными товарами, наличие основных видов продовольственных товаров в розничной торговой сети и на рынках на соответствующей территории и ассортимент продовольственных товаров в розничной торговой сети на соответствующей территории.