Гаишников оденут в куртки по 600 долларов каждая

Украинским гаишникам из спецподразделения ДПС особого назначения (бывшая «Кобра») закупили одежды почти на миллион гривен.

Об этом сообщает «Вестник госзакупок», пишет "Сегодня".Среди обновок — 129 курток из натуральной кожи. Каждая из них стоит 4600 гривен, общий заказ — почти 600 тысяч гривен.

«Куртка качественная и удобная в том смысле, что ее края, в отличие от других курток, не закрывают пистолет. Это важно, чтобы можно его было быстро достать из кобуры. Плюс к этому у нее приличный внешний вид. Мы же сопровождаем иностранные делегации и высших должностных лиц государства, включая президента», — рассказали в самом спецподразделении ДПС.

Директор Николаевской швейной фирмы-производителя Людмила Штанько сообщила, что ее предприятие выиграло тендер у двух конкурентов. Цену в 4600 гривен считает нормальной, потому как куртка пошита из кожи крупного рогатого скота (в столичных магазинах похожие куртки стоят на 500 гривен дешевле).

«Раньше мы шили такие куртки для всей милиции тысячами, а сейчас очень маленькие заказы», - резюмировала Штанько.